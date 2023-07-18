"Не можем уйти от гулаговщины". Колонии разных режимов

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20 лет лишения свободы в колонии особого режима запросил на днях прокурор для оппозиционного политика Алексея Навального. В российских исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные в случае особо опасного рецидива преступлений и приговоренные к пожизненному сроку.

Чем особый режим отличается от строгого или общего, например. От кого на самом деле зависят условия содержания заключенных и почему российские колонии называют исправительными

Гость подкаста: Людмила Альперн, правозащитница