Институт прессы осудил признание "Дождя" нежелательной организацией

Международный институт прессы потребовал от российских властей прекратить практику признания СМИ нежелательными организациями. В заявлении правозащитников отмечается, что объявив нежелательным телеканал "Дождь", российские власти в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение фундаментальными принципами свободы СМИ.

"Угроза работникам СМИ тюремным заключением и угроза уголовной ответственности читателям просто за лайки и распространение новостного контента противоречит фундаментальным принципам свободы слова и демонстрирует полное отсутствие приверженности правам человека со стороны российских властей", — заявил заместитель директора Международного института прессы Скотт Гриффен.

Вчера Генпрокуратура России признала нежелательной организацией латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь". По сути, это означает, что нежелательной признана деятельность телеканала как такового. Помимо прочего, это означает, что гражданам России, которые с ней сотрудничают, грозит уголовное преследование.

Генпрокуратура утверждает, что "Дождь" распространяет материалы экстремистских организаций (ФБК и штабов Навального) и так называемых иностранных агентов, среди которых упомянуто и Радио Свобода, "публикует информационные материалы признанных нежелательными организаций".

Тем самым журналисты "Дождя" якобы "дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации" и правоохранительные органы, а также распространяют "недостоверные сведения" о войне России против Украины.

На практике, как отмечают правозащитники, под так называемой дискредитацией понимаются критические сообщения о причастности российской армии к бомбардировкам украинских городов, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, как в Мариуполе, или информация об убийствах мирных жителей в Буче под Киевом.

"Нас признали "нежелательными" в России, но это не так, и только в прошлом месяце это подтвердили 13 миллионов телезрителей в России", — заявил главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко.

"Чем дольше и сложнее для Кремля идет война, чем однообразнее становится российская пропагандистская машина, тем больше людей обращаются или будут обращаться к независимым от администрации Путина медиа за информацией и эмоциями, которые они не могут получить от кремлевских СМИ", —​ написал генеральный продюсер Русской службы Би-би-си Андрей Горянов.

Закон о нежелательных организациях в России был принят в 2015 году. С тех пор нежелательными были признаны десятки организаций, в том числе несколько независимых СМИ: "Медуза", "Новая газета Европа", "Проект", "Важные истории", The Insider, а также глобальная сеть журналистов-расследователей OCCRP и Bellingcat.

Статус означает, что любая деятельность такой организации на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.

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