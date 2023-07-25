Генпрокуратура признала "Дождь" нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь". Об этом сообщает "Интерфакс". По сути, это означает, что нежелательной признана деятельность телеканала как такового. Редакция "Дождя" располагалась в Москве, но после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину переехала за рубеж.

Сам "Дождь" в своём телеграм-канале пишет, что признан нежелательной организацией в России. Как говорится в телеграм-канале "Дождя", ради безопасности зрителей отключён сбор донатов из России, отменены подписки для россиян. Также проживающих в России призвали не делиться ссылками на материала "Дождя". Признание организации нежелательной, помимо прочего, означает, что гражданам России, которые с ней сотрудничают, грозит уголовное преследование.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, нежелательной признана деятельность иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды). Они, как говорится в сообщении, "созданы иностранной журналисткой Н. Синдеевой, имеющей российское гражданство" (речь идёт об основательнице "Дождя" Наталье Синдеевой - РС). Сотрудники "Дождя" названы "голландскими и латвийскими журналистами, имеющие российское гражданство", перечислены несколько известных журналистов "Дождя", внесённые ранее российскими властями в реестр "иностранных агентов". Утверждается, что "Дождь" распространяет материалы экстремистских организаций (ими признаны ФБК и штабы Навального и так называемых иностранных агентов, среди кторых упомянуто и Радио Свобода. Также утверждается, что филиалы "Дождя" "дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции".

Телеканал "Дождь" был создан в 2010 году. Он стал одним из крупнейших и наиболее известных независимых, критично настроенных по отношению к Кремлю российских СМИ. В августе 2021 года российские власти признали его "иноагентом", а после вторжения в Украину заблокировали его сайт. В июне прошлого года телеканал "Дождь", преследуемый российскими властями, был лицензирован в Латвии, однако в начале декабря власти этой страны отозвали лицензию у СМИ "в связи с угрозой национальной безопасности". Поводом стали слова ведущего "Дождя" Алексея Коростелёва о мобилизованных, сказанные им в прямом эфире. Ранее канал штрафовали в Латвии за другие предполагаемые нарушения. При этом журналистам разрешили остаться в стране.

В начале января телеканал получил разрешение на вещание в Нидерландах. В России его вещание доступно на ютьюбе и в соцсетях.

В январе Генеральная прокуратура России признала юридическое лицо издания "Медуза" в Латвии — SIA 'Medusa Project' нежелательной в России организацией. До этого в список нежелательных организацией были внесены редакции изданий "Проект" и The Insider.