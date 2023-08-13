Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Грузины и русские. 2. Латыши поют, часть 2
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. 1. После 080808: как грузины относятся к русским? Архив 2011. 2. Праздник песни как народное достояние и политический проект
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