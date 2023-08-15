Запад и «глобальный юг» дискутируют о войне

Какова эффективность встречи в Джидде? Готова ли будет Россия к переговорам о мире под давлением Запада и стран «глобального юга»? Собеседник Виталия Портникова - бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
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