Forbes: три иностранных судна пришли в украинский порт

Три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям прибыли в воскресенье к одному из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная , сообщает журнал Forbes.

Это первый приход иностранных судов в украинские порты после отказа России от продления так называемой зерновой сделки, в рамках которой украинское зерно отправлялось из украинских черноморских портов потребителям по всему миру. Россия также предупредила о том, что все суда, направляющиеся в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов."Сообщения о том, что три гражданских судна беспрепятственно дошли до Украины может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо неспособна проводить обыски судов в данный момент", - цитирует Forbes комментарий Института изучения войны.

По данным журнала Forbes, греческое и израильское судно проследовали в направлении украинского порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно из северной Турции. Они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса. За их переходом наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО. Ни один из этих самолетов не вооружен, но на боевом дежурстве в Румынии находятся боевые самолеты НАТО.

Вскоре после отказа России от участия в зерновой сделке в южную часть Черного моря был направлен патрульный корабль "Сергей Кротов". Он не предпринял попыток остановить иностранные суда, следующие в Измаил.

Одесса, откуда экспортировалась значительная часть украинского зерна стала в последнее время объектом постоянных российских ракетных атак. Киев надеется на то, что удастся организовать экспорт зерна из портов в дельте Дуная.

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