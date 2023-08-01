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Время Свободы

"Путин долго не протянет". Зеленский о президенте России

Информационный дайджест "Время Свободы", 1 августа

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Время Свободы - Темы дня 01.08.2023
by Радио Свобода

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Комплекс зданий «Москва-сити» вновь подвергся атаке беспилотников;

Владимир Зеленский считает, что война России против Украины отличается от войны в Сирии;

Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил в силе приговор оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе;

Более 80 человек из последнего довоенного рейтинга журнала Forbes "200 богатейших россиян" открыто участвовали в снабжении российской армии – расследование издания «Проект»;

Курс рубля вновь снижается на фоне ударов по Москве;

Эксклюзивное интервью Андрея Данилко телеканалу «Настоящее время» в кулуарах юрмальского фестиваля Лаймы Вайкуле.

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