"Кто контролирует двух программистов, тот управляет выборами"
Выборы в сентябре. А также в выпуске: отравления журналистов, отмена тайны переписки, наводнение в Приморье.
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