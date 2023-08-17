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Человек имеет право

"Кто контролирует двух программистов, тот управляет выборами"

"Кто контролирует двух программистов, тот управляет выборами"
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"Кто контролирует двух программистов, тот управляет выборами"

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Выборы в сентябре. А также в выпуске: отравления журналистов, отмена тайны переписки, наводнение в Приморье.

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