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С любимыми не расставайтесь

С любимыми не расставайтесь
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С любимыми не расставайтесь

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О роли и значении распавшегося дуэта Арестович-Фейгин - журналист Роман Цимбалюк. А также. Закрытые границы Беларуси с внешним миром. Чем это обернется для граждан этой страны и соседней России? Об этом депутат Европарламента Раса Юкнявичене и общественный деятель Сергей Бульба.

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