С любимыми не расставайтесь

О роли и значении распавшегося дуэта Арестович-Фейгин - журналист Роман Цимбалюк. А также. Закрытые границы Беларуси с внешним миром. Чем это обернется для граждан этой страны и соседней России? Об этом депутат Европарламента Раса Юкнявичене и общественный деятель Сергей Бульба.