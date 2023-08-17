С любимыми не расставайтесь

О роли и значении распавшегося дуэта Арестович-Фейгин - журналист Роман Цимбалюк. А также. Закрытые границы Беларуси с внешним миром. Чем это обернется для граждан этой страны и соседней России? Об этом депутат Европарламента Раса Юкнявичене и общественный деятель Сергей Бульба.
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