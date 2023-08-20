Фанайлова: Вавилон Москва.1. Национальный вопрос. 2. Русская культура и её ответственность за вторжение в Украину.

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. 1. В поддержку Бориса Кагарлицкого - программа 2013 г. с его участием. 2. Чешская славистка Ивана Рычлова - о стихах Ахматовой в исполнении Людмилы Путиной