Фанайлова: Вавилон Москва.1. Национальный вопрос. 2. Русская культура и её ответственность за вторжение в Украину.
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. 1. В поддержку Бориса Кагарлицкого - программа 2013 г. с его участием. 2. Чешская славистка Ивана Рычлова - о стихах Ахматовой в исполнении Людмилы Путиной
Другие материалы
-
20 августа 2023
«Свобода в клубах»
-
-
13 августа 2023
«Свобода в клубах»
-
-
06 августа 2023
«Свобода в клубах»
-
06 августа 2023
Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Барби и её люди. 2. Поющая нация