Новая экономика и война

Что происходит с экономикой Украины и на каких условиях западный бизнес может инвестировать в страну, на территории которой продолжается война? Собеседник Виталия Портникова – Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики