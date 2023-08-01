Новая экономика и война

Что происходит с экономикой Украины и на каких условиях западный бизнес может инвестировать в страну, на территории которой продолжается война? Собеседник Виталия Портникова – Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
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