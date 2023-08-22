Зачем Кремлю "коррекция" исторической памяти?

Как в новых российских учебниках истории оправдывают варварскую войну против Украины? Зачем авторы кардинально пересмотрели советский период и эпоху правления Путина? В студии – российский оппозиционный политик Александр Осовцов и директор украинского Института мировой политики Евгений Магда.