"Война же не кончилась"

В Грузии отмечают 15-ю годовщину августовской войны. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские войска вошли вглубь Грузии после начавшихся боевых действий в сепаратистском регионе Южная Осетия. В ходе боевых действий, которые продолжались пять дней, погибли и пропали без вести более 400 грузинских солдат. Ранения получили почти две тысячи военных и полицейских. Около 30 тысяч человек до сих пор считаются вынужденно переселёнными лицами. С российской стороны в августе 2008 года погибли 67 военнослужащих. По итогам пятидневной войны тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, фактически установив российский контроль над ними. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.