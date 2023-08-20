live Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Вторжение-68. 2. Славист Томаш Гланц о русской культуре
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. 1. Архив 2013: солидарность между чехами и русскими, или неоимперские тенденции? 2. Вторжение в Украину как вызов для современной русской культуры
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