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Румыния удвоит транзит украинского зерна через порт Констанца

Румынский порт Констанца на Черном море

Румыния в ближайшие месяцы намерена удвоить ежемесячный объем транзита украинского зерна, которое поступает в порт Констанца, заявил министр транспорта Сорин Гриндяну. Он выступил на встрече министров и политиков из ЕС, США, Украины, Молдовы и Румынии, которая прошла Галаце, сообщил Reuters.

Обострение ситуации вокруг экспорта украинского зерна произошло после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Украинские дунайские порты Рени и Измаил были обстреляны российскими войсками.

До выхода России из Черноморской зерновой инициативы на дунайские порты приходилось около четверти украинского экспорта зерна. Оно грузится на баржи, отправляется вниз по Дунаю и через территориальные воды Румынии - в порт Констанца, а оттуда в страны-покупатели.

Было решено увеличить объемы зерновых перевозок с нынешних 2 млн тонн в месяц до почти 4 млн тонн в ближайшие месяцы.

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