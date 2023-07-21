Опасное Чёрное море. "Законные цели", зерно Украины и шантаж Кремля

Черное море становится крайне небезопасной акваторией для судоходства, а мировые цены на зерно, в первую очередь ячмень и пшеницу, летят вверх. Российская армия продолжает наносить удары по украинским морским портам, называя их "возмездием" за взрыв на Крымском мосту 17 июля. В этот же день Россия вышла из так называемой "зерновой сделки" и заявила, что с 20 июля будет считать все суда в украинских портах "законными военными целями", независимо от флагов, под которыми они ходят. Киев в свою очередь объявил, что с 21 июля будет рассматривать все суда, идущие по Черному морю в российские морские порты, как потенциально перевозящие военные грузы – "со всеми вытекающими из этого рисками".

Как заявило 20 июля министерство обороны Украины, судоходство в северо-восточной части Чёрного моря и в Керченском проливе отныне должно считаться крайне опасным для всех без исключения судов. "Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована. А судьба крейсера "Москва" доказывает, что у ВСУ есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море", — говорится в сообщении Киева.

После 2014 года Россия захватила или потопила все крупные корабли украинского флота, кроме ставшего флагманом фрегата "Гетман Сагайдачный", который был самостоятельно затоплен украинскими моряками в порту Николаева в первые дни полномасштабного российского вторжения во избежание его захвата. Однако на вооружении Украины есть современные противокорабельные ракеты и морские дроны, способные атаковать цели на дальних дистанциях.

По мнению большинства комментаторов, Киев дал зеркальный ответ на угрозы Москвы. Ранее Министерство обороны России заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Соответственно, "страны флага таких судов" будут считаться "вовлечёнными в украинский конфликт" на стороне Киева, указано в заявлении Минобороны РФ. Москва также объявила северо-западную и юго-восточную части международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

Согласно сервисам, отслеживающим движение судов в реальном времени, сейчас у берегов Румынии, недалеко от территориальных вод Украины, находятся несколько десятков судов под флагами разных стран, которые предположительно направлялись в украинские порты. Кроме того, в портах Украины находятся около 10 судов под флагами государств Азии, Африки, Латинской Америки, в частности Либерии, Палау, Белиза и Панамы.

Представитель Совета по национальной безопасности при президенте США предупредил вскоре после этого, что, по данным Вашингтона, Кремль всерьез может готовиться к нападениям на иностранные гражданские суда в Черном море. "Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам, - говорится в заявлении Адама Ходжа. - Мы считаем, что это скоординированные усилия, цель которых оправдать любую атаку против гражданских судов в Черном море, возложив ответственность за них на Украину".

Весь этот обмен угрозами, инициированный в Москве, последовал за отказом России 17 июля продлить своё участие в так называемой "зерновой сделке" между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предусматривало создание безопасного морского коридора для выхода из украинских черноморских портов грузовых судов с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией на экспорт, прежде всего в беднейшие страны Африки, Азии и Ближнего Востока, зависящие от поставок как украинского, так и российского зерна и масличных культур.

До российского вторжения Украина, по данным FAO, была одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, она поставляла продукцию своего сельского хозяйства в полсотни других стран. Многие государства Азии, Ближнего Востока и Северной Африки до сих пор зависят от регулярного поступления украинского зерна напрямую – от КНР, Индии, Ирана и Турции до вроде бы небольшой по территории Бангладеш, но имеющей население почти в 174 миллиона человек. Также мировым лидером по экспорту этих же культур всегда в последние годы оставалась и Россия. По некоторым данным, совокупный украинский и российский зерновой экспорт составлял до начала войны до трети мирового рынка.

Начиная с 17 июля на мировых рынках отмечен дальнейший резкий рост цен на зерно. 19 июля цена пшеницы на европейских биржах поднялась на 8,2 процента – до 284 долларов за тонну. Цена кукурузы выросла на 5,4 процента. На американском рынке цена фьючерсных контрактов на пшеницу выросла за день на 8,5 процента – самый большой однодневный рост с начала российского вторжения. Официальные американские представители подвергли резкой критике отказ России от "зерновой сделки", назвав блокаду украинских портов "актом военной агрессии". Действия Москвы осудил и ряд других западных стран, указав на то, что это может привести к мировому продовольственному кризису.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит соблюдать договорённости с Турцией и ООН по зерновой сделке. Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна после выхода России из зерновой сделки. Судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии.

В последние дни российская армия нанесла ряд ракетных ударов по грузовым портам в Одесской и Николаевской областях Украины. По сообщению украинского издания "Экономическая правда", в результате обстрелов в порту Черноморска были уничтожены около 60 тысяч тонн зерна, готового к отправке. Также, по сообщению властей Украины, была выведена из строя большая часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших объектов понадобится не менее года. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский отметил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. Кроме того, пострадает мировая экономика. "Возрастёт цена на зерно, и не все страны смогут позволить себе покупать продукцию, а значит, значительно вырастет цена на продукты питания: муку, крупы, мясо", – сказал он.

Вот как оценивает серьезность угроз Москвы, касающихся судоходства в Черном море, киевский военный эксперт Михаил Жирохов:

– Россия действительно может решиться на нападение на торговые суда других стран?

– Россия вряд ли готова стать для всех международным пиратом, потому что это вызовет крайне негативную реакцию во всем мире. В случае, если российские вооруженные силы решатся открыть огонь по каким-то гражданским судам, Кремль может столкнуться с запретом пропуска российских судов не только через Босфор, но уже и в Суэцком канале, и в других местах. По этой причине уже 20 июля россияне несколько скорректировали свою заявления и уверяют, что они будут лишь "досматривать" все суда, которые будут направляться в украинские порты.

Россия вряд ли готова стать для всех международным пиратом

– То есть они не будут их атаковать, они будут их только проверять?

– Да, или же будут высаживать на них вооруженные группы досмотра. Но и в таком случае это будет уже пиратство. Вопрос еще, под какими флагами будут идти эти суда и будут ли они вообще направляться в украинские порты.

– Означает ли это, что Москва все-таки согласилась выполнить свою часть "зерновой сделки", то есть позволять судам проход, не нападая на них?

– Абсолютно нет. Последними ударами российских ракет полностью уничтожена инфраструктура одесского порта, через была который во внешний мир шел основной поток зерновых. Поскольку эту инфраструктуру невозможно сейчас использовать, то и о "зерновой сделке" можно забыть.

– Украина предлагает создать некий военный патруль черноморских стран. Согласятся ли эти другие государства на это? Может ли, например, участие ВМС Турции помочь защитить иностранные торговые суда?

– Нет. Турция и другие страны не станут этого делать. Анкара хочет остаться с одной стороны своего рода торговым хабом, а с другой – не сворачивать со скользкой дорожки, на которой она с одной стороны поддерживает Украину, а с другой стороны имеет бонусы от экономических отношений с Москвой. Я имею в виду и поставки газа, и серый импорт, и много чего другого. Турция просто зарабатывает на России, поэтому становиться на одну какую-то сторону турецкий президент Эрдоган не будет. Вообще в продолжении "зерновой сделки" заинтересован в первую очередь Китай, и мы поэтому сейчас ожидаем реакции Пекина. Но технические возможности Украины постепенно уменьшаются.

– КНР ведь занимает первое место среди государств, импортирующих зерно из Украины?

– Именно так, да. По этой причине все ждут, что же станет делать Китай. У него также есть определенные экономические отношения с Россией, Пекин и здесь получает свои бонусы. Посмотрим, какая будет реакция.

– Белый дом заявил, что РФ может атаковать гражданские суда в Черном море и возложить вину на Украину. Возможно ли такое развитие событий и к чему это может привести?

– Это не совсем правильная интерпретация того, что было сказано. Эти заявления касались морских мин. Все случаи подрывов на них в море, которые фиксируются за время полномасштабного вторжения, сопровождались криками из Москвы, что это, дескать, были украинские мины. Не дай бог какое-то судно взорвется – они скажут, что это была украинская мина, которую установили близ Одессы, а они якобы к этому не имеют никакого отношения. В реальности все совсем не так, потому что весь запас своих морских мин Военно-морские силы ВСУ потеряли в 2014 году во время аннексии Крыма. Там находился единственный склад вооружений украинского флота, и он остался в Крыму.

– Каковы шансы на возобновление "зерновой сделки"?

Я считаю, что о "зерновой сделке" можно забыть

– Я считаю, что о "зерновой сделке" можно забыть. Киев будет искать другие пути экспорта своего зерна. Они будут менее эффективными, более затратными, потому что наши железные дороги используется для военных перевозок. Плюс существует и стандартная проблема всех постсоветских стран – это разная ширина колеи у нас и в странах Евросоюза. Это узкое горлышко на границе, которое не позволяет организовать быстро никакие грузовые перевозки, напоминает Михаил Жирохов.

По данным источников агентства Bloomberg, Турция, один из инициаторов и гарантов рухнувшей "зерновой сделки", по всей вероятности, не будет рисковать своими военными кораблями, чтобы помочь украинским судам вывозить продовольствие из оставшихся работоспособными портов Украины. Но может ли Анкара попытается сосредоточиться на перезапуске в какой-то форме своих отношений с Москвой? О том, почему для турецкого президента Реджепа Эрдогана так была важна "зерновая сделка", и о том, что он может предпринять теперь, рассуждает независимый военно-политический аналитик Владимир Смирнов:

– Когда "зерновая сделка" была заключена ровно год назад, именно Турция стала одним из ее главных организаторов. Во-первых, это соглашение позволило Эрдогану в очередной раз выступить в роли посредника между Россией и Украиной, продемонстрировав свою значимость как правительствам этих стран, так и Западу, а в конечном счете, всему миру. Во-вторых, Анкара превратилась в гаранта поставок зерна во множество стран мира, включая государства Ближнего Востока, то есть она стала транспортным хабом и гарантом безопасности, от которых зависит весь регион. Это способствовало заметному улучшению отношений Турции, например, с Египтом и его спонсорами-союзниками, ОАЭ и Саудовской Аравией. Турция сегодня придает большое значение развитию связей с этими государствами, поскольку она весьма заинтересована в инвестициях, в первую очередь из арабских монархий Персидского залива, в свою, прямо скажем, больную экономику. Конечно, "зерновая сделка" по всем указанным причинам была очень выгодна Анкаре, и нет сомнений в том, что Эрдоган как-то будет работать над ее восстановлением.

"Зерновая сделка" была очень выгодна Анкаре

– Да почему же эта сделка так важна для всего Большого Ближнего Востока? Разве в мире недостаточно других мест, где можно купить зерно?

– Согласно оценкам международных экспертов, в мире сегодня вообще-то нет проблем нехватки зерна. Его производство выросло в последнее время, и проблемы с продовольственной безопасностью не существует как таковой. Но эта сфера очень связана с разными рыночными спекуляциями и со специфической ситуацией в некоторых странах Ближнего Востока. Продавцы, используя нестабильность на рынке зерна, стали разгонять цены на этот товар. К тому же, если покупать зерно в других местах, то придется перестраивать логистические цепочки. Все вместе неизбежно ведет к росту цен.

А теперь, например, посмотрим на такие важные в военно-политическом отношении страны региона, как Ливан и Египет. Ливан получает из Украины примерно 40 процентов всего импортируемого им зерна, Египет – от 15 до 30 процентов, по разным оценкам. В обоих этих государствах имеются масштабные экономические проблемы. Из почти 107 миллионов египтян не менее половины живут ниже черты бедности, а в Ливане, с его примерно 8-миллионным населением, ниже черты бедности остается 60–80 процентов населения. Для таких людей дешевый хлеб – каждодневно важная часть обеда.

Давайте вспомним, с чего началась в Египте "Арабская весна"? С роста цен на хлеб! Итогом стал выход на улицы миллионов людей и политическая революция, которая свергла в 2011 году диктатора Хосни Мубарака. Ливан несколько лет назад также пережил большие социальные протесты. Экономические проблемы в этих странах нарастают, и население очень чувствительно к ценам на хлеб. Сбои поставок и даже незначительный рост цен на зерно, вызванный ими, грозят местным правительствам повторением "Арабской весны", потому что для страдающего от бедности многомиллионного населения это очень болезненный вопрос. Как минимум, такие страхи ближневосточных властителей вполне обоснованы.

Но это существенный вопрос не только для этих государств, но и для всего Запада. Западные страны очень опасаются любых событий, способных еще больше дестабилизировать Большой Ближний Восток. Кто знает, какие военные и политические силы там будут вызваны к жизни новой "Арабской весной"? Вместе с тем многое будет зависеть от мировых цен на зерно, от масштабов его производства. Сейчас сложно сказать, насколько важно продление сделки для стабилизации Ближнего Востока.

Сбои поставок и даже незначительный рост цен на зерно грозят повторением "Арабской весны"

– А что Эрдоган может сделать в связи с прекращением "зерновой сделки"? Например, может ли обеспечить самостоятельно охрану судов, которые повезут зерно? Или он будет действовать иначе и постарается оказать давление на Россию, чтобы на вернулась к условиям сделки?

– Скорее – второе. Турция всегда маневрирует между Россией и США-НАТО. Она таким образом стремится обеспечить свою независимость, расширить свое влияние в мире, заставив и тех, и других считаться с ней. Все же сомнительно, что она вступит с Россией в прямую вооруженную конфронтацию, как это было в 2015 году, когда турки сбили российский военный самолет.

– Сегодня стало заметно смещение политики Турции в сторону Запада. Это серьезно?

– Короткий ответ – да. Анкара готова поддержать вступление Швеции в НАТО, которому она до сих пор препятствовала, в обмен на получение от США новейшей версии самолетов F-16. Новое турецкое правительство, которое Эрдоган назначил после последних выборов, состоит преимущественно из чиновников, пользующихся доверием у западных коллег. Например, Мехмет Шишек, новый турецкий министр финансов, тесно связан с деловыми кругами Запада.

Турция постепенно возвращается к традиционной экономической политике, незначительно повысив процентные ставки, чтобы сбить инфляцию, укрепить свою валюту и тем самым сделать страну более привлекательной для международных инвесторов (правда, пока сбить рост цен не получается). Напомню, что именно нетрадиционная политика Эрдогана, который все время снижал процентные ставки в условиях инфляции, вела к росту цен и обесцениванию местной валюты. Теперь он, видимо, готов отказаться от этого эксперимента.

Сейчас экономика Турции находится в отчаянном положении. Инфляция, которая вроде бы несколько замедлилась, вновь растет, турецкая лира продолжает падать – в общем, усилия Эрдогана пока ни к чему не привели. Турецкие долговые обязательства увеличиваются, в то время как драгоценная иностранная валюта потрачена на поддержание лиры. А нужно еще выплатить огромные социальные пакеты тем группам населения, которым они были обещаны перед выборами – так Эрдоган покупал голоса избирателей на выборах в мае. И нужно потратить миллиарды долларов на восстановление в регионах, пострадавших от землетрясения в феврале. В марте 2024 года в Турции предстоят муниципальные выборы, на которых Эрдоган поставил для себя амбициозную задачу – отобрать у оппозиции муниципалитеты крупнейших городов. Но как он это сделает на фоне растущего обнищания самых широких слоев трудящегося населения?

И не стоит забывать о том, что Турция – это, конечно, не Египет, но все же страна с высоким уровнем социальной активности. Так ведь можно довести народ и до бунтов! Причем таких, что события в парке Гёзи в Стамбуле в 2013 году, сопровождавшиеся выступлениями по всей стране (тогда 600 тысяч людей в крупных городах вышли протестовать против разрушения городской среды и растущих социальных проблем) могут показаться детской шалостью. Словом, Анкара нуждается в десятках, а скорее, в сотнях миллиардов долларов иностранных финансовых вложений. Эрдоган рассчитывает на инвесторов из стран Персидского залива, но их мало для решения всех наступающих проблем. В условиях, когда половина населения, включая младших офицеров армии, получает минимальную зарплату, а цены непрерывно растут, прежде всего на продукты питания, нужно что-то делать. Эрдоган выиграл президентские выборы, впрочем, весьма мутные и непрозрачные, но даже если считать их результат честным, то согласно официальным данным, против него настроена почти половина страны. По всем этим причинам Эрдоган срочно нуждается в западных инвестициях. Отсюда его движение навстречу Западу.

– В таком случае, означает ли это, что Эрдоган может оказать дополнительное давление на Москву с целью заставить ее выполнять условия "зерновой сделки"? Например потому, что он хочет продемонстрировать Западу свою жёсткость по отношению к Путину?

– Теоретически, да. Но у этого вопроса много измерений. Да, Запад боится новой "Арабской весны" и хотел бы поскорее решить данную проблему, восстановив "зерновую сделку". В этом плане он, конечно, заинтересован в оказании Эрдоганом давления на Путина. Но, с другой стороны, сомнительно, что Запад хочет эскалации с Россией в Черном море. Турция – член НАТО. А США постоянно повторяют, что они не хотят эскалации конфликта с Россией и не хотят, чтобы НАТО воевало с Россией. Вашингтон категорически не желает втягивать НАТО в вооруженное столкновение с Москвой. И почему тогда в данном вопросе Байден и его администрация стали бы занимать какую-то иную позицию по отношению к Турции, не говоря о других странах Запада? И почему бы Байден стал подталкивать Эрдогана к прямой конфронтации с Москвой?

Турция получает из России энергоносители, она также стала хабом для больших российских капиталов, Кремль строит для Анкары новейшую АЭС

Что касается самого Эрдогана, то, как уже говорилось выше, он постоянно маневрирует между Москвой и Вашингтоном. Он готов идти на некоторые уступки Западу. Но станет ли он ради этого прямо ссориться с Путиным? Тем более, если сам Запад этого не хочет? Турция получает из России дешевые энергоносители, она также стала спасительным хабом для больших российских капиталов, Кремль строит для Анкары новейшую АЭС "Аккую". Для Эрдогана все это тоже важно.

Так что, учитывая все разнонаправленные тенденции, можно утверждать лишь следующее: у Эрдогана есть серьёзная мотивация для того, чтобы добиваться от Москвы возобновления "зерновой сделки". Она обусловлена как собственными интересами Турции на Ближнем Востоке, так и ее сближением с Западом, который тоже хотел бы возобновления этого соглашения.

Эрдоган вообще любит вести переговоры с позиции силы. Посмотрите, как он добивается своего в отношениях с Западом, например, по Швеции: "Вы задерживаете сделку по самолетам, а я не позволю Швеции вступить в НАТО, пока мы не договоримся по этим самолетам". Сомнительно, что он пойдет в настоящий момент на прямую вооруженную конфронтацию с Москвой, чтобы обеспечить проход кораблей с зерном до Босфора. Но Анкара может выставить Москве очень жесткие условия, и, в том числе, может использовать для этого и Сирию, и Карабах, где действуют его союзники, и т. д. Да, Эрдоган будет вести переговоры с Москвой, он не заинтересован в прямом столкновении с ней. Но турецкий президент привык ставить при этом своих партнеров в неудобное положение. Посмотрим, что он предпримет в этот раз – говорит Владимир Смирнов.

Несколько иного взгляда на сложившуюся в Черном море опасную ситуацию придерживается независимый политолог Юрий Федоров, по мнению которого прозвучавшие угрозы со стороны России могут стать реальностью:

– Какой другой военный флот всерьез сейчас может защитить торговое судно, идущее под нейтральным флагом в один из украинских портов? Никакой, кроме турецкого в Черном море – но ведь пока позиция Турции по этому вопросу непонятна. Что значит – атаковать? Такое судно с угрозой применения силы может быть остановлено для досмотра, а потом может быть интернировано. В этом случае команду и пассажиров, если таковые есть, согласно некоторым международным правилам, требуется высадить на берег – а само судно может быть конфисковано, если там действительно будут найдены некие военные грузы.

– А если это окажется судно под флагом какой-либо из стран НАТО, что, Североатлантический союз должен будет вступить в войну, или нет?

– С точки зрения соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН (правда, это рекомендательный документ, не обязательный), захват судна может трактоваться либо как пиратство, либо, в соответствии с этой резолюцией, как военная агрессия. Ну, а как расценит данная страна НАТО подобный шаг России – мне предположить трудно, все будет зависеть от решения правительства данной страны.

– Подобный захват чужого судна возможен вообще во всем Черном море? Если мы говорим, например, про территориальные воды Болгарии – как это будет трактоваться?

– Если такое судно следует своим курсом в территориальных водах, допустим, Румынии или Болгарии, и затем в территориальных водах Турции, тогда налицо факт нарушения государственной границы той или иной страны. И это, опять же, повод для того, чтобы данная страна расценила это как попытку вторжения, агрессии, в общем, как нарушение госграницы. И, соответственно, она имеет право применить силу, чтобы пресечь нарушение.

– Украина предлагает создать некий военный патруль черноморских стран. Пойдут ли они на такой шаг? Если, например, согласится Турция, сможет ли это защитить от российского нападения иностранные суда?

– Да, конечно. Если Турция будет готова использовать свои ВМС для конвоирования судов, вывозящих из Украины зерно или какую-то другую продукцию сельскохозяйственного назначения, думаю, что российский ВМФ не рискнет вступать с ними в вооруженное столкновение. Хотя бы потому, что турецкий флот в Черном море сильнее российского.

– Стоит ли вообще предполагать, что что Турция сейчас станет вступать в какое-то опасное противостояние с Россией?

– Это вопрос к Реджепу Эрдогану. Было не заявление, но высказывание заместителя министра обороны Турции в интервью какой-то турецкой газете – в котором он намекал на возможность того, что турецкие ВМС могут конвоировать такие суда с зерном. Но это единственное, что известно. После этого новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан разговаривал с Сергеем Лавровым, а потом турецкий посол в Москве Мехмет Самсар беседовал с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. Но о чем они говорили, никому, кроме посвященных, не известно.

Полагаю, сейчас начнется торг между Москвой и Анкарой, сложный, нудный и наглый. Кремль будет требовать выполнения всех условий, которые он уже выдвинул. Но ведь Турция никак не может решить те проблемы, которые Россия требует решить! От Турции не зависит, будут ли российские финансовые учреждения, обслуживающие этот продовольственный экспорт, подсоединены к SWIFT, или не будут, от Турции не зависит, будет ли восстановлен аммиакопровод в Болгарию или в Румынию.

Москва может также потребовать, чтобы Украина обязалась не наносить дальнейшие удары по Крымскому мосту, об этом какие-то слухи ходят. Но Турция не может брать на себя никакие обязательства относительно третьих стран. Так что и Турция также может начать настаивать и угрожать, у Анкары есть достаточно ресурсов и рычагов влияния на Москву, начиная от карабахской проблемы и заканчивая Сирией, базой Хмеймим и так далее. Но и у России есть рычаги влияния на Турцию, это тоже факт.

Так что ситуация очень сложная. В Украине находятся 32 миллиона тонн зерна, которые нужно срочно вывозить, но и от Киева сейчас тоже мало что зависит. Украина уж точно не может решать вопрос подключения или отключения российского банка к или от SWIFT. Остается только ждать и наблюдать, как все будет развиваться, – полагает Юрий Федоров.