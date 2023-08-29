Украинское наступление и перспективы войны

Наступление, перспективы войны, гарантии безопасности... Гости Виталия Портникова – российский военно-политический эксперт Юрий Федоров и Михаил Самусь, украинский военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам "Центра исследований армии, конверсии и разоружения"