Жадность и алчность. Почему взорвалась АЗС в Махачкале

Министерство обороны Украины объявило о взятии ВСУ села Урожайное в Донецкой области;
Украинские власти предупреждают об особой опасности минных полей, оставленных российскими войсками, их обезвреживание займет многие годы;
Журналистка "Новой газеты" Елена Костюченко рассказала о своем отравлении в Германии, предположительно российскими спецслужбами;
Расследование взрыва на АЗС в Махачкале;
Леонид Волков – об отношении команды Навального к Единому дню голосования 10 сентября;
Владимир Соловьев требует наказать концерн "Мерседес-Бенц" за отказ обслуживать автомобили в России;
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал освобождение пленных задачей "СВО", то есть войны в Украине.
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