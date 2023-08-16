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Время Свободы

Жадность и алчность. Почему взорвалась АЗС в Махачкале

Информационный дайджест "Время Свободы", 16 августа

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Время Свободы - Темы дня 16.08.2023
by Радио Свобода

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Министерство обороны Украины объявило о взятии ВСУ села Урожайное в Донецкой области;

Украинские власти предупреждают об особой опасности минных полей, оставленных российскими войсками, их обезвреживание займет многие годы;

Журналистка "Новой газеты" Елена Костюченко рассказала о своем отравлении в Германии, предположительно российскими спецслужбами;

Расследование взрыва на АЗС в Махачкале;

Леонид Волков – об отношении команды Навального к Единому дню голосования 10 сентября;

Владимир Соловьев требует наказать концерн "Мерседес-Бенц" за отказ обслуживать автомобили в России;

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал освобождение пленных задачей "СВО", то есть войны в Украине.

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