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Время Свободы

Шпион с дрогнувшим голосом. Нарышкин боится биомеханоидов

Kyrgyzstan - Sergei Naryshkin, Sergey Naryshkin, Bishkek, November 22, 2022

Информационный дайджест "Время Свободы", 15 августа

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Время Свободы - Темы дня 15.08.2023
by Радио Свобода

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Не менее 35 человек погибли в результате взрыва на автозаправке в Махачкале;

Россия за минувшие сутки выпустила 28 крылатых баллистических ракет по украинским городам;

Приговор Ольге Смирновой по делу о "дискредитации армии" будет вынесен 30 августа;

Глава службы внешней разведки России Дмитрий Нарышкин считает опасным для "духовно здоровых людей" приезжать в Европу;

Центробанк повысил до с 8.5 до 12 процентов базовую кредитную ставку;

Антисемитские откровения Валентины Талызиной на канале "Эмпатия Мануччи";

Исполнилось 300 лет со дня торжественного открытия резиденции Петра I в Петергофе. Андрей Зубов об идеологии царских резиденций в России.

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