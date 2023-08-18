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Время Свободы

Рыбные четверги важнее. Путин не комментирует атаки на Москва-Сити

Информационный дайджест "Время Свободы", 18 августа

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Время Свободы - Темы дня 18.08.2023
by Радио Свобода

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Александр Лукашенко рассказал о психическом здоровье Владимира Путина;

Новый удар беспилотника по комплексу "Москва-Сити";

Почему российские власти преследуют такие организации, как "Мемориал" и "Голос";

Куда девались результаты анализов журналистки Елены Костюченко, предположительно отравленной в Германии?

Гуманитарная катастрофа в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора;

В Великих Луках православный священник освятил памятник Сталину;

Отменен концерт Анны Нетребко в Праге.

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