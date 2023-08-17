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Время Свободы

"В восьмидесятых на улицах Москвы его не узнавали". Роберту де Ниро - 80

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 августа

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Время свободы - Темы дня 17.08.2023.MP3
by Радио Свобода

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Против сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело по статье об организации работы нежелательной организации;

В России может быть введена уголовная ответственность за распространение видео атак дронов и работы ПВО;

Миноритарии ЗАО «Эхо Москвы» не смогли добиться сохранения прав компании на бренд «Эхо Москвы»;

В американском штате Джорджия Дональду Трампу предъявлены обвинения по еще одному уголовному делу;

Роберту де Ниро исполнилось 80 лет.

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