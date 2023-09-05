Пригожина нет, но "Вагнер" в Беларуси

Каковы перспективы российских наемников в Беларуси после гибели основателя ЧВК "Вагнер"? Как на провокации Минска должны реагировать ЕС и НАТО? Гости Виталия Портникова – польский публицист Вацлав Радзивинович, в прошлом работавший в Москве, и белорусский оппозиционный политик Андрей Санников