Пригожина нет, но "Вагнер" в Беларуси

Каковы перспективы российских наемников в Беларуси после гибели основателя ЧВК "Вагнер"? Как на провокации Минска должны реагировать ЕС и НАТО? Гости Виталия Портникова – польский публицист Вацлав Радзивинович, в прошлом работавший в Москве, и белорусский оппозиционный политик Андрей Санников
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