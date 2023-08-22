Скрипач сфальшивил. Зрители не поверили "Свидетелю"

Украинские ВВС получат несколько десятков истребителей американского производства F-16, подготовка пилотов и поставки самолетов растянутся до 2025 года;
Российские власти тестируют систему, позволяющую цензурировать контент портала Youtube на территории России;
Михаил Саакашвили, несмотря на заключение и отсутствие грузинского гражданства, планирует активно участвовать в кампании по выборам в парламент Грузии;
Евгений Пригожин, находясь в Африке, высказался по поводу призыва госдепа США к американским гражданам немедленно покинуть Беларусь;
Белорусский пропагандист о том, как "Россия и Беларусь творят космический Ренессанс";
Российский фильм "Свидетель", в котором украинцы представлены нацистами, провалился в прокате.
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