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Время Свободы

Скрипач сфальшивил. Зрители не поверили "Свидетелю"

Georgia -- Russian movie Witness poster

Информационный дайджест "Время Свободы", 22 августа

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Время Свободы - Темы дня 22.08.2023
by Радио Свобода

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Украинские ВВС получат несколько десятков истребителей американского производства F-16, подготовка пилотов и поставки самолетов растянутся до 2025 года;

Российские власти тестируют систему, позволяющую цензурировать контент портала Youtube на территории России;

Михаил Саакашвили, несмотря на заключение и отсутствие грузинского гражданства, планирует активно участвовать в кампании по выборам в парламент Грузии;

Евгений Пригожин, находясь в Африке, высказался по поводу призыва госдепа США к американским гражданам немедленно покинуть Беларусь;

Белорусский пропагандист о том, как "Россия и Беларусь творят космический Ренессанс";

Российский фильм "Свидетель", в котором украинцы представлены нацистами, провалился в прокате.

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