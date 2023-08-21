"Погибших могли быть сотни". Ракетный обстрел Чернигова

Не менее семи мирных жителей погибли, более ста восьмидесяти пострадали в результате ракетного обстрела Чернигова в субботу;

Изменилась ли после начала агрессии России против Украины стратегия развития российской оборонной промышленности;

Провалилась первая в истории современной России лунная миссия "Луна-25";

Новые правила отпуска рецептурных препаратов в российских аптеках, которые начнут действовать с 1 сентября, вызывают недоумение и у врачей, и у администраций аптек, и у пациентов;

В годовщину отравления Алексея Навального в городах Европы и Америки прошли акции "Путин – убийца";

Умер актер Игорь Ясулович;

В Екатеринбурге убит аспирант из Габона, деньги на адвоката для убийцы собирают неонацисты.

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