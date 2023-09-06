live Время Свободы: "Календарь переверну, страницу непочатую. У нас выборы в России - с восьмое по десятое"
Обстрел Константиновки*** Модернизация ПВО под Москвой***СБУ обвинила Фридмана в финансировании войны***Продлен арест Беркович и Петрийчук***"Грузинская мечта" добивается импичмента президента Зурабишвили***В России начинаются выборы в органы власти разных уровней
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