Помощь Украине - самый яркий эпизод дебатов кандидатов в президенты США

В среду вечером в городе Милуоки в штате Висконсин прошли первые дебаты кандидатов в президенты США от Республиканской партии. В дебатах участвовали 8 кандидатов. Бывший президент США Дональд Трамп, лидирующий пока, согласно опросам республиканского электората, в борьбе за номинацию отказался участвовать в дебатах.

Хотя Дональд Трамп не участвовал в дебатах, действия бывшего президента после проигрыша на президентских выборах 2020 года стали одной из главных тем дебатов. Резко негативно его действия оценили лишь два кандидата - бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бывший губернатор Арканзаса Эйза Хатчисон. "Нам нужно расстаться с человеком, который сказал, что необходимо приостановить действие Конституции, чтобы продвинуть его политическую карьеру", - провозгласил Крис Кристи. Губернатор Флориды Рон Десантис, второй после Трампа по популярности кандидат среди республиканцев попытался избежать прямой критики Дональда Трампа, призвав республиканцев смотреть в будущее, лишь позже добавив фразу о том, что бывший вице-президент и нынешний кандидат в президенты Майк Пенс исполнил свои обязанности, не поддавшись призыву Дональда Трампа не утверждать результаты президентских выборов во время их сертификации Конгрессом.

Одним из самых ярких эпизодов дебатов стал обмен мнениями о помощи Украине между предпринимателем Вивеком Рамасвами и бывшем послом США в ООН Никки Хейли. В ответ на вопрос поддерживает ли он увеличение военной и другой поддержки Украины Рамасвами заявил, что он не только против этого, но и назвал такой подход "катастрофическим". "Мы должны использовать ресурсы для защиты от вторжения на нашей южной границе, - сказал Рамасвами, имея в виду границу с Мексикой и поток мигрантов, - Украина не является приоритетом для США". Никки Хейли тут же парировала эти высказывания: "Мы должны знать, что Украина - это наша передовая линия обороны". Хейли подвергла Рамасвани резкой критике, обвинив его в полном отсутствии внешнеполитического опыта и непонимания роли США в мире. "Он хочет отдать Украину России, он хочет допустить Китай в Тайвань, он хочет прекратить поддержку Израиля", - предостерегла Хейли избирателей.

Кандидаты также обсудили экономическую ситуацию в стране, высказались об отношении к абортам и о проблеме всемирного потепления.

Дональд Трамп, отказавшийся участвовать в дебатах, дал интервью бывшему ведущему Foxnews Такеру Карлсону, в котором в основном сосредоточился на критике президента Джо Байдена.