Мужчина в плавках на фоне С-400. В Крыму уничтожен комплекс ПВО РФ

Украина отмечает главный государственный праздник – День независимости, сегодня же исполнилось полтора года со дня начала полномасштабной российской агрессии;

В Тверской области разбился самолет, на борту которого, предположительно, находился владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин;

В оккупированном Крыму уничтожен один из самых современных российских комплексов ПВО С-400;

Начальник украинской разведки Буданов о том, как удалось выманить в Украину боевой вертолет ВКС России;

На саммите БРИКС в ЮАР шесть стран, включая Иран и Саудовскую Аравию и Венесуэлу, получили приглашение вступить в организацию;

Расследование ФБК о сверхдорогой яхте Путина;

На дебаты на канале «Россия» перед выборами в законодательное собрание Кемеровской области.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!