Самое интересное из нашего общего прошлого. Незавершенная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Иван Толстой выбирает из нашего эфира по-прежнему актуальное и оказавшееся вечным.
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