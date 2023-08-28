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Время Свободы

"Я их предупреждал". Лукашенко о гибели Пригожина и Уткина

Информационный дайджест "Время Свободы", 28 августа

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Время Свободы - Темы дня 28.08.2023
by Радио Свобода

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Следственный комитет России официально подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа;

Действительно ли в России сносятся могилы погибших в Украине наемников ЧВК Вагнер;

По данным расследования, опубликованного в Германии, следы от диверсии на газопроводах «Северный поток» ведут в Украину;

Адвокат сопредседателя движения в защиту прав избирателей Григория Мельконьянца Михаил Бирюков о том, на чем строится обвинение против его подзащитного;

В России заблокирован сайт правозащитной инициативы «Дело ЛГБТ+»;

Одни и те же ноты. Как соревнуются между собой телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов. Реплика Елены Рыковцевой.

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