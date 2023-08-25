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Время Свободы

Не видит конкурентов. Трамп не принял участия в дебатах республиканцев

Trump Georgia Election Indictment

Информационный дайджест "Время Свободы", 25 августа

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Время Свободы - Темы дня 25.08.2023
by Радио Свобода

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Полицейские задержали на Манежной площади в Москве инвалида первой группы по зрению Оксану Осадчую, вышедшую на пикет с плакатом «Полтора года бессмысленной кровавой войне»;

Владимир Путин прокомментировал авиакатастрофу, в которой, предположительно, погиб Евгений Пригожин;

Дональд Трамп отказался от участие дебатах республиканцев, борющихся за номинацию кандидатом в президенты США;

Правительство Германии одобрило законопроект о получении гражданства ФРГ, отменяющий запрет на двойное гражданство.

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