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Следующая посадка - в СССР?

Следующая посадка - в СССР?
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Следующая посадка - в СССР?

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Владимир Путин хлопал на Восточном экономическом форуме новости об успешной аварийной посадке Airbus 320, но фактически затмил эту новость разговорами о традиционных ценностях, смерти за родину и вторжении советских войск в Чехословакию и Венгрию. В ближайшие дни ожидаются переговоры с лидером КНДР.

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