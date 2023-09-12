Следующая посадка - в СССР?

Владимир Путин хлопал на Восточном экономическом форуме новости об успешной аварийной посадке Airbus 320, но фактически затмил эту новость разговорами о традиционных ценностях, смерти за родину и вторжении советских войск в Чехословакию и Венгрию. В ближайшие дни ожидаются переговоры с лидером КНДР.
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