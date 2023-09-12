Армения между мирами

Приведет ли кризис в отношениях с Россией к смене Арменией внешнеполитического курса? Могут ли США выступить гарантом безопасности? Как в Кремле могут реагировать на выход из-под влияния России? Собеседники Виталия Портникова – армянский политик Рубен Меграбян и украинский обозреватель Марат Акопян.
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