"Заговор либералов". Соратники Игоря Гиркина требуют его освобождения

Российские власти отказались приглашать иностранных специалистов для расследования причин авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин;
Российская армия нанесла мощный ракетный удар по Киеву. В самой России шесть регионов подверглись ударам беспилотников;
Подойдет ли Украине израильская модель обеспечения безопасности;
Кого соратники Игоря Гиркина обвиняют в аресте бывшего министра обороны «ДНР»;
Бургомистр немецкого города присутствовал на балу в Царском селе, организованном близкими Владимиру Путину структурами;
В Израиле отменены гастроли московского театра "Ленком" Марка Захарова.
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