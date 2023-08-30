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Время Свободы

"Заговор либералов". Соратники Игоря Гиркина требуют его освобождения

Информационный дайджест "Время Свободы", 30 августа

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Время Свободы - Темы дня 30.08.2023
by Радио Свобода

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Российские власти отказались приглашать иностранных специалистов для расследования причин авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин;

Российская армия нанесла мощный ракетный удар по Киеву. В самой России шесть регионов подверглись ударам беспилотников;

Подойдет ли Украине израильская модель обеспечения безопасности;

Кого соратники Игоря Гиркина обвиняют в аресте бывшего министра обороны «ДНР»;

Бургомистр немецкого города присутствовал на балу в Царском селе, организованном близкими Владимиру Путину структурами;

В Израиле отменены гастроли московского театра "Ленком" Марка Захарова.

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