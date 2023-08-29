Пришлось объясняться. Понтифика ругают за слова о Российской империи

В Украине отметили День памяти погибших защитников независимости украинского государства;

Руслан Левиев и Майкл Наки заочно приговорены к 11 годам колонии по делу "фейках" про российскую армию;

В Финляндии задержан российский националист Ян Петровский, который в Украине обвиняется в военных преступлениях;

Грузия впустила на свою территорию украинских граждан, отбывших тюремный срок в России;

Политический скандал в Эстонии: муж премьера Каи Каллас занимается бизнесом в России;

Реакция на заявление папы римского Франциска на Встрече католической молодежи РФ.

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