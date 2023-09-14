Биометрия и чипирование пугают больше, чем война

Россияне выстраивались в очереди в МФЦ в конце лета, лишь бы не отдавать свои биометрические данные властям, хотя их никто не торопил. Где границы российского конформизма, и почему, по мнению штурмующих МФЦ, от биометрии до чипирования один шаг.
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