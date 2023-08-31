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Человек имеет право

Ни врачей, ни лекарств

Ни врачей, ни лекарств
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Ни врачей, ни лекарств

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Недоступность медицины в России, новый приговор за пытки, шестое дело правозащитницы, помогающей мигрантам.

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