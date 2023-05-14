Как устроена Америка: Нью-Джерси

Путешествие Александра Гениса по Северной Америке начинается: «Я выбрал в качестве отправной точки нашего путешествия штат, в котором сам живу уже тридцать лет. С тех пор, как после первых 15 лет в Манхэттене, я, как миллионы других, сбежал оттуда - исключительно за тишиной».
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