Как устроена Америка: Нью-Джерси

Путешествие Александра Гениса по Северной Америке начинается: «Я выбрал в качестве отправной точки нашего путешествия штат, в котором сам живу уже тридцать лет. С тех пор, как после первых 15 лет в Манхэттене, я, как миллионы других, сбежал оттуда - исключительно за тишиной».