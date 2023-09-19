Украина бьет по кораблям

Можно ли утверждать, что после атак по российским кораблям Украина перехватывает инициативу в Черном море? И что это может означать для аннексированного Россией Крыма? Собеседники Виталия Портникова – эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
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