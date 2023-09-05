Герой анекдота с намеком. Международная репутация Путина

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган не договорились о продлении «зерновой сделки»;

Почему Румыния не хочет признавать падения российских боевых дронов на своей территории;

Премьер-министр Албании рассказал анекдот про Владимира Путина и Евгения Пригожина;

Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос по поводу расследования в отношении генерала Суровикина;

Верны ли слова президента России о «провале украинского контрнаступления»;

Глава Роскосмоса объявил о постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат»;

Исполнилось 90 лет художнику Эрику Булатову.

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