Герой анекдота с намеком. Международная репутация Путина

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган не договорились о продлении «зерновой сделки»;
Почему Румыния не хочет признавать падения российских боевых дронов на своей территории;
Премьер-министр Албании рассказал анекдот про Владимира Путина и Евгения Пригожина;
Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос по поводу расследования в отношении генерала Суровикина;
Верны ли слова президента России о «провале украинского контрнаступления»;
Глава Роскосмоса объявил о постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат»;
Исполнилось 90 лет художнику Эрику Булатову.
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