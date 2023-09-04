Залог вносить отказался. В Украине арестован Игорь Коломойский

Владимир Зеленский объявил о смене министра обороны Украины, нынешний министр Алексей Резников подал в отставку;

По подозрению в отмывании средств и мошенничестве отправлен под стражу украинский предприниматель Игорь Коломойский;

Бывший аспирант МГУ Азат Мифтахов, отбывший срок за нападение на офис "Единой России", вновь арестован – на этот раз по статье о пропаганде терроризма;

Член-корреспондент РАН, профессор Валерий Гарбузов уволен с поста директора Института США и Канады после публикации в "Независимой газете" его статьи о постимперском синдроме России;

Визит папы римского Франциска в Монголию.

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