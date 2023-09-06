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Руководители Сената США высказались за продолжение помощи Украине

Белый дом запросил 24 миллиарда долларов на помощь Украине

Во вторник руководители верхней палаты Конгресса США Сената выступили за продолжение оказания военной и финансовой помощи Украине.

Выступая на первом после августовских каникул заседании Сената, глава сенатского большинства демократ Чак Шумер и руководитель фракции республиканцев Митч Макконнелл высказались в пользу одобрения запроса администрации Джо Байдена о выделении дополнительных ассигнований на финансирование помощи американцам, постравдашим от природных бедствий, усиление охраны южной границы страны и военную и гуманитарную поддержку Украины.

"Мы также должны продолжать поддерживать наших друзей в Украине, ныне больше, чем прежде, в ходе их контрнаступления против путинских сил", - заявил Чак Шумер. "Высший приоритет Сената - обеспечение безопасности американцев. В этом месяце у нас будет возможность сделать это одобрением дополнительных расходов на финансирование безотлагательных приоритетов в области безопасности и помощи постадавшим от катастроф", подчеркнул Митч Макконнелл.

В августе администрация Джо Байдена направила в Конгресс запрос о выделении 40 миллиардов долларов. 24 миллиарда из них должны пойти на финансирование срочной военной помощи Украине и на гуманитарную помощь. Как сообщает информационное агентство Reuters, помощник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Конгресс одобрит запрос Белого дома с тем, чтобы Киев "мог получить, что ему необходимо".

Вопрос о выделении военной помощи Украине оказался в последнее время в центре политического внимания в Соединенных Штатах. Некоторые законодатели, принадлежащие к правому крылу Республиканской партии говорят о том, что значительные средства, выделяемые на поддержку Украины, могли бы с большей пользой быть потрачены на внутренние нужды. Подавляющее большинство американских законодателей выступает за продолжение помощи Украине.

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