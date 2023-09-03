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Киев оценил военную помощь Украине в $100 миллиардов долларов

С конца февраля 2022 года международные партнёры предоставили Украине военную помощь на сумму около 100 миллиардов долларов. Об этом заявил перед отставкой министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству "Укринформ".

Речь идёт о поставках вооружений, техники, снарядов и боеприпасов, сказал министр. По его словам, больше половины поддержки, около 60 миллиардов, приходятся на Соединённые Штаты Америки.

Западные политики заявляют о необходимости продолжить военную помощь Украине, Киев требует от стран Запада новых видов вооружения, в том числе самолётов и ракет средней дальности. При этом некоторые эксперты предполагают, что военная помощь может сократиться, если Киев не достигнет заметных успехов в ходе летнего наступления 2023 года, передавал Голос Америки.

  • Помощь союзников Украины превышает больше чем в два раза двоенные годовые траты на армию России, её военный бюджет составлял около 43,5 миллиарда долларов. С начала вторжения траты Москвы на армию в рублях выросли на треть, писали российские СМИ. В 2023 году треть затрат российского бюджета могут прийтись на армию, при этом Москва скрыла актуальные расходы бюджета.

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