Киев оценил военную помощь Украине в $100 миллиардов долларов

С конца февраля 2022 года международные партнёры предоставили Украине военную помощь на сумму около 100 миллиардов долларов. Об этом заявил перед отставкой министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству "Укринформ".

Речь идёт о поставках вооружений, техники, снарядов и боеприпасов, сказал министр. По его словам, больше половины поддержки, около 60 миллиардов, приходятся на Соединённые Штаты Америки.

Западные политики заявляют о необходимости продолжить военную помощь Украине, Киев требует от стран Запада новых видов вооружения, в том числе самолётов и ракет средней дальности. При этом некоторые эксперты предполагают, что военная помощь может сократиться, если Киев не достигнет заметных успехов в ходе летнего наступления 2023 года, передавал Голос Америки.