Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Об этом сообщают УНИАН и "Европейская правда".

О возможности визита госсекретаря США в Киев в понедельник вечером писали украинские СМИ. Госдепартамент официально его не анонсировал.

Сообщается, что центр города перекрыт.

Украинский журналист Илья Пономаренко опубликовал видео, на котором Блинкену показывают пса Патрона - получившую мировую известность собаку, которая участвовала в разминировании украинских территорий. На видео госсекретарь берёт собаку на руки.

Минувшей ночью Киев и область подверглись российской ракетной атаке. Воздушная тревога закончилась всего за несколько часов до приезда Блинкена.

В прошлый раз Энтони Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года.