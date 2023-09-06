Россия нанесла удары по Киеву и Измаилу. Один человек погиб

На всей территории Украины в ночь на среду была объявлена воздушная тревога. В частности, тревогу объявляли в Киеве и области.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что в этот раз столица Украины подверглась российской атаке, в которой использовались разные типы ракет, в том числе Х-101, Х-555, Х-55 и другие.

По предварительным данным, ракеты были выпущены с самолётов стратегической авиации Ту-95МС. Как утверждает Попко, все цели были уничтожены средствами ПВО.

По его данным, жертв и разрушений в Киеве нет. В Киевской области из-за падения обломков ракеты начался пожар на территории торгового предприятия.

Одесскую область минувшей ночью в течение почти трёх часов атаковали российские ударные беспилотники. Один человек погиб, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия, добавил Кипер.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в течение суток армия России нанесла 40 авиационных ударов и 51 раз обстреливала территорию Украины из реактивных систем залпового огня.

Воздушные силы ВСУ утверждают, что минувшей ночью российская сторона нанесла удары по Украине 33 ракетами и беспилотниками, в том числе одной баллистической ракетой "Искандер-М". По словам украинских военных, силами ПВО уничтожены 23 воздушных цели — все ракеты и 15 из 25 беспилотников.

Российская сторона не комментировала ночную атаку.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитом украинском беспилотнике над Навлинским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет.